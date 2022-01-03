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وزير الاتصالات: دفتر توفير بـ500 جنيه لأطفال "فرقة عجميات" في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، استخراج دفتر توفير بالبريد به 500 جنيه لكل طفل من فرقة "عجميات"، بقيادة الفنان عمرو عجمي، ممن شاركوا بحفل افتتاح مكتب بريد قناة السويس في محافظة بورسعيد.

أشاد الوزير خلال افتتاحه مكتب قناة السويس في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بالعرض الاستعراضي للأطفال بالفرقة على أنغام السمسمية، ملتقطًا معهم صورة تذكارية.

عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بورسعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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