هولندا / إعتقال 30 شخصًا خلال تظاهرةٍ ضدّ قيود "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت الشرطة الهولندية أمس الأحد، أنها أوقفت 30 شخصا في أمستردام خلال تظاهرة محظورة جرت ضد القيود الصحية المفروضة في البلاد للحد من تفشي "أوميكرون".

وتجمّع آلاف المتظاهرين في ساحة المتحف، إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية.

وقالت الشرطة في بيان "بناء على طلب رئيس البلدية، تدخلت الشرطة وتم توقيف 30 مشتبها به"، مشيرة إلى أن أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح.

وأوضح البيان أن الموقوفين يلاحقون بتهم زعزعة النظام العام والاعتداء وحيازة سلاح ممنوع وعدم إحترام الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إثنين على الأقل من المتظاهرين أصيبا بجروح.

وأفادت الشرطة بأنها نشرت عناصر من قوات مكافحة الشغب، موضحة أن بعضا من عناصرها إضطروا لإستخدام القوة عندما رفض المتظاهرون مغادرة الميدان رغم التحذيرات المتكررة التي وجهت لهم.

وهتف المتظاهرون "هنا هولندا، السلطة للشعب".

والقيود الصحية صارمة في هولندا، حيث فرضت السلطات إغلاقا جديدا قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة لكوفيد-19.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 جانفي، فيما أغلقت المدارس حتى التاسع منه.

ويسمح فقط لشخصين بالإجتماع في المساحات الخارجية مع إستثناءات تشمل مثلا الجنازات، لكن أي قيود لم تفرض على تنقل الأفراد.

المصدر: أ ف ب