الجزائر تعتزم مدّ خطّ بحري مع موريتانيا

اسماعيل عبد الحي - تعتزم الجزائر مدّ خط بحري مع موريتانيا، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون بتنفيذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن أمر تبون بمدّ الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه إجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما إستقبل تبون الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وخلال ترؤس عبد المجيد تبون أمس الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء، أصدر عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة من بينها ما يلي:

- التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد

- إستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين

- إشراك النقابات القطاعية في إستحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي

- الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي

- مراجعة قانون الجماعات المحلية وإشراك المجتمع المدني

- إعفاء البلديات الفقيرة من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية

- إيلاء أهمية خاصة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، بمختلف أبعادها وإستغلال كل القدرات

- إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي

سبوتنيك