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أردوغان: سأزور السعودية في شهر شباط المقبل

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيزور المملكة العربية في شهر فبراير المقبل.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة: “سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)”، ليرد عليها أردوغان بالقول إنه “سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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