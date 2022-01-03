شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص مرتين.. قبرص تطبق إجراءات جديدة لمواجهة «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ قبرص غدا الثلاثاء تطبيق إجراءات جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتحور أوميكرون، تتضمن ضرورة خضوع الوافدين إليها مستقبلا لفحوص بي.سي.آر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا مرتين: إحداهما قبل الوصول إلى الجزيرة والآخر بعد الدخول مباشرة.

ووفقا للقيود الجديدة يجب ألا تمر أكثر من 48 ساعة على نتيجة فحص بي.سي.آر الأول وقت الوصول إلى قبرص.

وسوف يتعين على من لم يحصلوا على جرعة معززة من لقاحات كورونا الخضوع لفحص الأجسام المضادة السريع، بعد 72 ساعة من وصولهم إلى قبرص، ويُعفى من هذا الإجراء الأطفال دون سن 12 عاما.

وصرحت متحدثة باسم هيئة الصحة القبرصية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين بأن تكاليف الفحوص تقع على عاتق الزائر.

ومن المقرر تطبيق القيود الجديدة لوقف تفشي المتحور أوميكرون على الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا أو لم يتلقوها على حد سواء اعتبارا من الساعة 1100 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) غد الثلاثاء.