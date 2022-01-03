أردوغان يعلن عزمه زيارة السعودية فبراير المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021.

وفي مقطع فيديو متداول، سألت سيدة أردوغان قائلة: "سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)".

ورد أردوغنا على السيدة قائلا إنه "سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات".