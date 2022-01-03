انت الان تتابع خبر اول تعليق لتوريس بعد تقديمه بشكل رسمي مع برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توريس خلال تصريحات صحفية: "إنه حُلم، نحن نعرف العظمة التي يتمتع بها هذا النادي وسأفعل كل ما بوسعي لوضع هذا النادي في المكانة التي يستحقها".

واضاف: "‏أنا شخص طموح واريد العمل جاهدًا وان اصنع الفارق لهذا الفريق".



وكشفت تقارير صحفية عن الرقم الذي سيرتديه توريس مع الفريق ، حيث سيرتدي القميص رقم ١١ .