انت الان تتابع خبر هذا ما أظهرته.. الصين تنشر سلسلة صور جديدة للمريخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهرت الصور ظروف عمل متنوعة للمركبة المدارية والمركبة الجوالة للمسبار، كذلك تضاريس سطح المريخ التي تم التقاطها، وتضم هذه الصور صورة جماعية للمركبة المدارية والمريخ ولقطة مقربة للمركبة المدارية والمناظر الطبيعية على السطح التي التقطتها المسبار الجوال تشورونغ.وتم إطلاق مهمة تيانون-1 الصينية، المكونة من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة في 23 يوليو 2020.