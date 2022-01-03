اخبار العالم

دولة الإمارات تقدم 3871 جرعة جديدة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 3871 جرعة جديدة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 3,871 جرعة من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الإثنين 22,702,290 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 229.54 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا