الأردن تؤكد دعمها لأي خطوة تتخذها السعودية لحماية أمنها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين دعم بلاده لأي خطوة تتخذها السعودية، لحماية أمنها.



ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن الصفدي تأكيده في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يزور عمان حالياً، مركزية العلاقات الأردنية السعودية.

وأضاف أن "العلاقات تسير بشكل أوسع بين المملكتين، وبحثنا العلاقات الثنائية وتطرقنا إلى العديد من المجالات".

وأدان الصفدي، الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها السعودية، قائلاً: "نحن معكم في أي خطوة لحماية أمن السعودية".

وأشار إلى أن "موقف الأردن والسعودية واضح من القضية الفلسطينية"، قائلاً: "تحدثنا بشكل واضح عن القضية الفلسطينية، ونسعى لأفق حقيقي لحل الدولتين"، مشيراً إلى أنه أطلع نظيره السعودي على مجريات زيارته الأخيرة، إلى رام الله.

وبدوره، قال الوزير السعودي إن بلاده تشيد بدعم الأردن للأشقاء الفلسطينيين.