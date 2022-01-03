إيران.. مقتل شخصين بالفيضانات في جنوب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي شخصان حتفهما في محافظة فارس، جنوب إيران، بسبب فيضانات، وفق ما أفاد مسؤول إغاثي محلي اليوم الإثنين.



وقال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس، إن "شخصين علقا في المياه ولقيا حتفهما"، وفق ما نقلت عنه وكالة "نادي المراسلين الشباب" بالتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار خوبيار إلى وفاة في مدينة داراب، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الضحية الثانية، وأوضح أن فرق الإغاثة التي كانت في حال تأهب، أرسلت إلى المناطق المتضررة بالفيضانات في خمس مدن على الأقل في المحافظة الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أمس الأحد، بتسجيل أضرار في عدد من الأراضي الزراعية في هرمزكان، وتعطل الحركة في بعض الطرقات بسبب الأمطار، كذلك، وأضرار ببعض البنى التحتية في محافظة سيستان بلوشستان، في جنوب شرق إيران.