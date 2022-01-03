شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشكل طارئ.. نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدخل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 66 عاماً)إلى المستشفى بشكل طارئ صباح الإثنين، في ساو باولو مع احتمال إصابته بانسداد جديد في الأمعاء حسب وسائل إعلام من بينها محطة "تي في غلوبو".



ومنذ محاولة اغتياله بسكين خلال الحملة الانتخابية في سبتمبر (أيلول) 2018، خضع بولسونارو لحوالي ست عمليات في البطن، بسبب انسداد في الأمعاء آخرها في يوليو (تموز) 2021 في مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص، إلى حيث أدخل الإثنين.