شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيف 3 أشخاص بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اعتقل الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، 3 أشخاص بتهم إطلاق نار ليلة رأس السنة.



وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأن مخابرات الجيش نفذت مداهمات فجرا في منطقة الزاهرية بمدينة طرابلس شمال لبنان، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهم إطلاق نار ليلة رأس السنة.

وعلى الأثر، قطع عدد من الشبان دوار أبو علي في مدينة طرابلس احتجاجا على المداهمات التي حصلت من قبل الجيش.