روسيا تسجل أدنى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا منذ منتصف يونيو الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية 16343 إصابة جديدة و835 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 18233 إصابة و847 حالة وفاة في اليوم السابق.



ويمثل مؤشر الإصابة اليومية بكورونا في البلاد أدنى حصيلة منذ 17 يونيو.

ويعود أكبر عدد من الإصابة اليومية إلى مدينة سان بطرسبورغ (1341 حالة) والعاصمة موسكو (1335 حالة) ومقاطعة موسكو (1180 حالة).

وتماثل 24037 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي مقابل 26976 متعافين من كورونا قبل يوم من ذلك.

وبذلك سجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و554309 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 311353 حالة وفاة، و9 ملايين و548076 حالة شفاء