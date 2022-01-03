شكرا لقرائتكم خبر عن مشايخ قبائل سيناء في أحضان الأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من مشايخ أهم القبائل السيناوية الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس الأحد، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع الأكاديمية الوطنية – التي تعد المرجع الأول لتأهيل القيادات في مصر- من أجل تدريب وتأهيل أبناء سيناء.

وتناول اللقاء تحديد أهم الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تصميم برامج مخصصة تتعامل مع واقع واحتياجات أبناء سيناء بما يجعل عملية التدريب والتأهيل تؤدي في النهاية إلى زيادة دور أبناء سيناء في عملية التنمية التي تجري حالياً على أرض مصر بشكل عام وسيناء بشكل خاص.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 وتهدف إلى تأهيل وتدريب القيادات في الدولة المصرية بهدف خلق كوادر إدارية وقيادية مميزة.