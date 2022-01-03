شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ناعيا إبراهيم حجازي: فقدنا بطل الحرب والصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إبراهيم حجازي الكاتب الصحفى الكبير وعضو مجلس الشيوخ ورائد الصحافة الرياضية فى مصر، قائلا:" فقدنا اليوم بطلا من أبطال حرب أكتوبر عام 73، كما فقدنا قيمة صحفية كبيرة، داعيا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر".

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتم تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وتخرج الإعلامى الصحفى إبراهيم حجازى فى المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، وقد اشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وقد نجح فى تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

وكما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شيء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.