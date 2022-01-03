شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة الشقة.. متى يسترد الزوج مسكن الزوجية؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع " برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والقانونى، في تقرير له معنونا بـ" متى يسترد الزوج مسكن الزوجية"، تناول خلاله حزمة من الأسئلة عن مدى إمكانية استرداد الزوج مسكن الزوجية؟ ومتى يحق للزوجة التمكين من مسكن الزوجية؟ وكيفية رفع دعوى الاسترداد، والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى، والحالات التي يسقط فيها حق المطلقة الحاضنة في "مسكن الزوجية"، حيث يترتب على ذلك آثار مهمة وخاصة في حال النزاع والشقاق.



موقع برلماني

وإليكم نص التقرير كاملا: