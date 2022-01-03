شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة "العمل الأهلى" تتضمن حقوقا واضحة لأعمال التطوع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
ويهدف التشريع أيضا لتنظيم العمل التطوعي، بتشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع، ووفق اللائحة يتمتع المتطوع في إطار اتفاق التطوع كحد أدني بالحقوق والامتيازات الآتية:
- الاطلاع علي طبيعة العمل التطوعي الذي سيقوم بتنفيذه.
- التعامل معه باحترام وتقدير من قبل كافة العاملين في جهات التطوع.
- الحصول علي شهادات شكر وتقدير من الجهة المتطوع لديها بعد انتهاء العمل التطوعي الذي يشارك فيه تتضمن نوع العمل التطوعي وساعات التطوع ، كما يحصل عليها أيضًا إذا كان إنهاء اتفاق التطوع بالإرادة المنفردة لجهة التطوع قبل انتهاء مدته.
- الحصول علي التدريب والإشراف الضروريين لإنجاز العمل التطوعي.
- التعويض عن التكاليف المـالية التي يتحملها عند قيامه بالعمل التطوعي ومنها بدلات الانتقال وتكاليف الإقامة والإعاشة ، وذلك حسب طبيعة هذا العمل.
- التأمين ضد الحوادث.
- أية حقوق أخري يتضمنها اتفاق التطوع.