شكرا لقرائتكم خبر عن جالسا على كرسى.. رجائى عطية يتلقى واجب العزاء فى ابنته قبيل تشييع الجنازة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل رجائى عطية نقيب المحامين، مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، استعدادًا لتشييع جثمان ابنته التى وافتها المنية مساء أمس، وجلس على كرسى لتلقى واجب العزاء لحين موعد صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

الجدير بالذكر أنه توفيت مساء أمس الأحد، المهندسة هالة رجائى عطية ابنة نقيب المحامين رجائى عطية، وسيقام العزاء مساء غدا الثلاثاء بالحامدية الشاذلية.

ونعى رجائى عطية ابنته عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادى المهندسة هالة رجائى عطية".