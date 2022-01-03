شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: إعداد قانون لتنظيم العمالة المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية لتنظيمها ويتناول كل الأمور المتعلقة بها، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وقال سعفان إن العمالة المنزلية لها طبيعة خاصة ومختلفة عن العمالة التى ينظمها مشروع قانون العمل.

وكانت النائبة هبة شاروبين طالبت خلال مناقشة المجلس المادة الرابعة من مشروع قانون العمل بأن يتم تقنين خدمة العمالة المنزلية من خلال وحدات معتمدة، حيث أشارت إلى أنها رأت ما يحدث للفئات القصر وما يتعرضن له من إيذاء بدنى ونفسي خلال العمل .

ووافق المجلس على المادة الرابعة من مشروع القانون التى تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وجاء نص المادة:

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:"

1-العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.