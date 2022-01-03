في 8 بنوك.. أعلى سعر فائدة مقدم على شهادات الادخار خلال 2022؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

تحتفظ الشهادات بجاذبيتها لمدخرات العملاء لتقديمها أعلى عائد مقدم على مستوى باقي أوعية البنوك مع دخول العام الجديد 2022 وهو ما يجعلها الأكثر طلبًا.

وتتصدر 8 بنوك على مستوى الجهاز المصرفي في تقديم عائد مرتفع على شهادات الادخار لآجال 3 سنوات بدورية شهرية منتظمة دون تغيير على مدار ربطها.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة الاسمية وبمعدل عائد مدين يزيد بين 2% إلى 3%% كحد أدنى فوق سعر الشهادة

ولا يجوز استرداد الشهادة قبل مضي 6 شهور من تاريخ اليوم التالي للشراء ويسترد وفقا لجدول الاسترداد المعلن من البنك.

ويقدم الخليج 365 سعر الفائدة المقدمة على شهادات الادخار لآجال 3 سنوات في 8 بنوك والتي تمنح أعلى عائد على مستوى الجهاز المصرفي.

1-شهادة ميد بنك: نسبة الفائدة 11.25% سنويا ويصرف العائد شهريا.

2-البنك الأهلي: نسبة الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.

3-بنك مصر: نسبة الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.

4-البنك الزراعي المصري: نسبة الفائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.

5-الأهلي الكويتي: نسبة 11% سنويا يصرف العائد شهريا.

6-بنك الاستثمار العربي: نسبة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.

7-البنك العقاري: نسبة 11% سنويا ويصرف العائد سنويا.

8-بنك المشرق: نسبة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا.