محافظ بورسعيد: "15 مركز تكنولوجي متنقل لخدمة المواطنين في منازلهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، إن هناك 15 مركز تكنولوجي متنقل تذهب للمواطنين حتى منازلهم، وكأن المركز التكنولوجي ذهب بكامل طاقته إلى المواطنين في منازلهم من خلال نظام إلكتروني شامل بأحدث النظم.

أشار المحافظ، خلال كلمته بالمؤتمر الذي جرى عقده في قاعة فايزة أبو النجا، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وجود شبكة موحدة لجميع مباني الديوان العام وتأمينها بأحدث الأنظمة.

أكد المحافظ على أن هناك منظومة إلكترونية مترابطة بالمحافظة منها: تطبيق الشاطئ، وتطبيق الإسكان، وبريد إلكتروني لكل موظف وحي وديوان ومديرية، وخدمات إلكترونية تفاعلية للمواطنين، وطرق إلكترونية للمدفوعات والمتحصلات.

ويتضمن برنامج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفقد مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، وذلك ضمن مشروع الوزارة لتطوير العملية التعليمية لذوي الهمم، وافتتاح مكاتب بريد: بورفؤاد، وقناة السويس، وبورسعيد أول، وتفقد موقع إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمقر كلية الهندسة في جامعة بورسعيد، وتفقد مركزين لمبيعات إحدى شركات الاتصالات.