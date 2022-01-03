بعد رسالة للمحافظ على "واتس آب".. تغريم "سائق ميكروباص" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مدير إدارة المرور، بالتعامل الفوري مع الشكوى التي وردت للمحافظ على تطبيق "واتس آب" الخاص به، عن قيام أحد سائقي سيارات الميكروباص بخط سير موقف كوم أمبو برفع التعريفة المقررة على المواطنين إلى 15 جنيه للفرد الواحد، وخاصة في أوقات الليل.

جرى ضبط سائق الميكروباص رقم (ص و ط 8946)، وتغريمه بتوقيع أقصى عقوبة مقررة عليه وهى 500 جنيه.

من جانبه ناشد اللواء أشرف عطية بضرورة المشاركة الإيجابية من المواطنين في الإبلاغ عن أى مخالفات أو تجاوزات مماثلة من سائقي عربات السيرفيس أو التاكسي أو التوكتوك، لسرعة التعامل الفوري معها، وفرض العقوبات الرادعة والغرامات المقررة في حالة المخالفة.