“التحالف”: الحوثيون يختطفون سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، أن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة شحن ترفع العلم الإماراتي قبالة الحديدة”.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن “مليشيا الحوثي اختطفت سفينة الشحن “روابي” قبالة ميناء الحديدة”، لافتا إلى أن “السفينة المختطفة ترفع علم دولة الإمارات”.

ورأى أن “عملية القرصنة الحوثية على سفينة الشحن “روابي” المختطفة قبالة الحديدة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر مليشيا الحوثي على الملاحة البحرية في باب المندب”، مضيفا أن سفينة الشحن تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

وأكد المالكي، أنه “سنتخذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الانتهاك الحوثي لسفينة الشحن “روابي” بما في ذلك استخدام القوة عند الاقتضاء”.