هكذا علقت طهران على سير الاستعدادات لزيارة رئيسي إلى موسكو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 10:40 صباحًا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه استعدادا لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو، يجري العمل على مجموعة من الوثائق، منها اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين.

وخلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين قال خطيب زاده ردا على سؤال حول إمكانية توقيع وثيقة تعاون استراتيجي بين إيران وروسيا خلال زيارة رئيسي إلى موسكو: “هذه الزيارة تأتي قريبا تلبية لدعوة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.. نحن في مرحلة عمل ونبحث قضايا متعلقة بمختلف المجالات.. كما تجري متابعة بعض الوثائق والمذكرات”.

وأضاف أن العمل مستمر للانتهاء من اتفاقية التعاون بين إيران وروسيا وأن هذه الوثيقة التي تنظم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تزال قيد الدراسة.

والأسبوع الماضي أعلنت طهران أن رئيسي سيزور العاصمة الروسية في مطلع العام 2022.