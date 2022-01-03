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السعودية تغلق سفارتها في واشنطن وتحذر رعاياها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 10:34 صباحًا

أعلنت السفارة السعودية في واشنطن، إغلاق أبوابها اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تستأنف الأعمال يوم غد الثلاثاء.

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابها في “تويتر”: “نود تنويه المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة الاثنين 3 يناير، نظرا لسوء الأحوال الجوية، ويستأنف العمل الثلاثاء 4 يناير”.

ودعت السفارة المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت “في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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