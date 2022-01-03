بايدن: واشنطن «ستردّ بحزم» إذا غزت روسيا أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ الرئيس جو بايدن، أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مكالمة هاتفية الأحد، أنّ الولايات المتّحدة وحلفاءها «سيردّون بحزم» إذا غزت روسيا جارتها الغربية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي في بيان، إنّ بايدن أكّد أيضاً لزيلينسكي أنّ الولايات المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية-الأميركية الرفيعة المستوى المقرّر عقدها في جنيف يومي 9 و10 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأضاف البيان، أنّ «الرئيس بايدن قال بوضوح إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت روسيا أوكرانيا».

وفي كييف سارع الرئيس الأوكراني للتعبير عن امتنانه للدعم الأميركي «الراسخ» لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية.

وقال زيلينسكي في تغريدة على «تويتر»: «نثمّن الدعم الراسخ لأوكرانيا من جانب الولايات المتّحدة»، مشيراً إلى أنّه بحث ونظيره الأميركي «الإجراءات المشتركة بين أوكرانيا والولايات المتحدة والشركاء لحفظ السلام في أوروبا والحؤول دون مزيد من التصعيد».