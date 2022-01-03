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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أضرار جسيمة بعد احتراق برلمان جنوب إفريقيا.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
أشارت تقديرات إلى أن كلفة إصلاح الأضرار التي خلفها حريق برلمان جنوب أفريقيا تقدر بممئات الملايين من الدولارات.
وقال جان بيير سميث مفوض الأمن في كيب تاون لقناة تليفزيونية اليوم الإثنين: "سنحتاج إلى مئات الملايين، إن لم يكن مليارات الراندات".
وتحدث عن أوجه قصور خطيرة ربما كان سببها ضعف الصيانة، وأوضح على سبيل المثال أن التيار الكهربائي لم يُفصل تلقائياً، واستمرت أنظمة التهوية في العمل، ولم يُفعل نظام إنذار الحرائق إلا بعد وقت طويل.
وعمل أكثر من 70 رجل إطفاء ساعات للسيطرة على الحريق، واستغرق الأمر حتى صباح اليوم لإعلان إخماده.