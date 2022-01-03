تعطيل الدراسة اليوم في الكويت بسبب سوء الأحول الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت اليوم عن وقف الدراسة اليوم للطلبة في كافة المدارس الحكومية والخاصة نظرا لحالة الطقس والظروف الجوية التي تمر بها الكويت.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن بيان صادر عن الوزارة أنه تم كذلك تأجيل الاختبارات المقررة للمراحل المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر ليوم غد الإثنين بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وقال الدكتور علي المضف وزير التربية والتعليم العالي الكويتي إن العمل جار من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الامطار الغزيرة الحالية.