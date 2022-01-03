شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على روح الراحل إبراهيم حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس الشيوخ دقيقة حدادا فى بداية الجلسة العامة اليوم، على روح الراحل النائب إبراهيم حجازى، الذى وافته المنية اليوم، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، :"عندما يصلنى خطاب وزير الداخلية بإعلان وفاة الراحل، سوف أعلن خلو مقعده بمجلس الشيوخ".

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، وقد اشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وقد نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

وكما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات