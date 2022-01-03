شكرا لقرائتكم خبر عن مانيلا تفرض قيوداً إضافية على غير الملقّحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول فلبيني اليوم الاثنين إن السلطات الفلبينية في العاصمة ستفرض قيودا إضافية على الأفراد غير الملقحين في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا

وقد فرضت الحكومة في وقت سابق في منطقة مترو مانيلا، التي تضم 16 مدينة وأكثر من 13 مليون نسمة، مستوى تحذير أكثر صرامة، في محاولة للحد من حالات الاصابة بمتحور أوميكرون.

وقال بينهور ابالوس، رئيس هيئة تنمية مدينة مانيلا إن العمد بالمنطقة " اتفقوا من حيث المبدأ" على إصدار أوامر منفصلة تفرض مزيدا من القيود على تحرك غير الملقحين وأنشطتهم.

وأضاف" سيكون من الصعب علينا فرض إجراءات إغلاق مجددا". وأوضح" بالنسبة لغير الملقحين، سوف يبقون في أماكن إقامتهم طوال الوقت ماعدا بالنسبة لشراء البضائع الاساسية والخدمات".

وأوضح" هذا سيكون مثل الاغلاق ولكن لغير الملقحين فقط، من أجل حمايتهم".

وأشار إلى أن غير الملقحين لن يتم السماح لهم بالجلوس في المطاعم والتحرك لاسباب غير أساسية مثل الذهاب للمراكز التجارية والفعاليات العامة والمنشآت الترفيهية.

وقد سجلت الفلبين اليوم 4084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة 85ر2 مليون حالة منذ بداية الجائحة. كما سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 51 الفا و586 حالة.

وقد حصل أكثر من 49 مليون فلبيني، أو 45 % من سكان البلاد البالغ عددهم 110 مليون نسمة، على لقاح ضد فيروس كورونا.