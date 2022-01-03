وزير الدفاع الأميركي يعلن إصابته بـ«كوفيد-19»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم، أن التحاليل أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19» وأنه يعاني من أعراض خفيفة، مشيراً إلى أنه سيحتفظ بجميع السلطات أثناء بقائه في حجر صحي في المنزل على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

وقال أوستن في بيان، إنه طلب إجراء اختبار يوم الأحد بعد ظهور الأعراض عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، لافتاً إلى أن آخر مرة التقى فيها بالرئيس الأميركي جو بايدن، كانت في 21 ديسمبر (كانون الأول) أي قبل أكثر من أسبوع من بدء ظهور الأعراض عليه.

وأدى الانتشار السريع للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى زيادة حادة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت السلطات الأميركية ما لا يقل عن 346 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وفقاً لإحصاء لرويترز. وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء كوفيد-19 بما لا يقل عن 377 ليصل الإجمالي إلى 828562.

وقال أوستن إنه سيحضر الاجتماعات والمناقشات خلال الأسبوع المقبل عبر الإنترنت كلما كان ذلك ممكناً. وأضاف أن نائبته كاثلين هيكس ستنوب عنه في بعض الأمور.