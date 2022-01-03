شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ناعيا الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي: فقدنا رجلا وطنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ النائب إبراهيم حجازي، الذي وافته المنية اليوم، مؤكدا أننا فقدنا شخصية صحفية لامعة وإعلامياً قديراً وعضواً بارزاً من أعضاء المجلس ورجلاً وطنياً محباً لوطنه حتى آخر لحظات حياته، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفى الناقد الرياضى الكبير إبراهيم حجازى، عضو مجلس الشيوخ، صباح اليوم، وتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الفاروق بالمعادى.

وتخرج الإعلامي الصحفي إبراهيم حجازى في المعهد العالى للتربية الرياضية بالهرم عام 1967، وقد اشتغل ضابط احتياط بالقوات الخاصة عام 1957 ثم التحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وقد نجح في تأسيس مجلة الأهرام الرياضى فى يناير 1990 وأصبح رئيس تحرير المجلة.

وقدم إبراهيم حجازى برامج عدة فى التلفزيون، كان أبرزها البرنامج الشهير "فى دائرة الضوء"، وكان اهتمامه الدائم بالرياضة سببا فى تنظيم مؤسسة الأهرام للبطولات الرياضية فى المناطق الأثرية والسياحية، كما له عدة مقالات أبرزها: "خارج دائرة الضوء" فى عدد الجمعة بالأهرام ولمدة 22 سنة.

وكما استطاع إبراهيم حجازى أن يقدم خلال مسيرته الإعلامية، شرحا وافيا عن نصر أكتوبر العظيم من واقع مشاركته فى الحرب، كونه أحد أبطال القوات المسلحة، حيث يرى أن حرب أكتوبر عام 1973، هى أعظم شىء فى تاريخ الأمة العربية، وأن الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات.