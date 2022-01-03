تحرش بها فطاردته واستدعت الشرطة.. النيابة العامة تحقق مع "متحرش قنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تباشر النيابة العامة في قنا، اليوم الاثنين، التحقيق مع شاب عاطل بتهمة التحرش الجنسي بطالبة جامعية في كلية الآداب أمام جامعة جنوب الوادي، محاولًا الهرب بعد فعلته، إلا أن الفتاة سارعت بمطاردته في شوارع منطقة المساكن وأمسكت به بمساعدة الأهالي.

كان اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بتحرش شاب عاطل بطالبة جامعية بكلية الآداب أمام جامعة جنوب الوادي، ما دفع الفتاة لمطاردته بعد أن حاول الهرب جريا على قدميه، فأمسكت الفتاة به وتحفظ عليه الأهالي.

جرى استدعاء شرطة النجدة، وتبين أن المشتبه به "أ.ح" 25 عاما حاصل على ليسانس حقوق وعاطل عن العمل، جرى استدعاء شرطة النجدة بمساعدة الأهالي، جرى التحفظ عليه بقسم شرطة قنا.

حرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.