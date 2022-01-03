وزير الري: إزالة ٣٠ ألف حالة تعد على النيل بمساحة ٤,٩ مليون متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إزالة٣٠ ألف حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف، بمساحة حوالي ٤,٩ مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال وزير الري في بيان له، الاثنين، إنه في إطار تحقيق الردع الفوري للمخالفات وإزالتها في مهدها، رصدت أجهزة الوزارة المعنية مخالفة صارخة بالبر الغربي لجزيرة الزمالك تمثلت في الردم بالمجري المائي لنهر النيل وإقامة مبان بالطوب والخرسانة المسلحة بأحد المراسي النهرية التابعة لإحدى الشركات بالمخالفة لاشتراطات الترخيص الصادر لها.. مشيرا إلى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار قرار إزالة قامت على إثره الشركة بالبدء في إزالة المخالفات بمعرفتها وعلى نفقتها.

وأضاف أن حملات الإزالات الموسعة لا زالت مستمرة في جميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري.. مشيرا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، وتم تنفيذ ٩٧ قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٣٨ ألف متر مربع في قرى ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بتأمين شرطه مركز سمنود، وإزالة ١٣مخالفة متنوعة بمساحة ٣٢٥ مترا مربعا بمركز بسيون بمحافظة الغربية بتأمين قوات شرطة مركز بسيون، و٦ قرارات إزالة لمخالفات متنوعة بمركز زفتى.

وفي محافظة أسيوط، تم تنفيذ ٢٦ قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٧٤٣٠ مترا مربعا بناحية قبلي مقام الشيخ محمد بمركز أبوتيج، وتنفيذ ٤٤ قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ٢٩٧٣ مترا مربعا و٤ قرارات إزالة لمبان مخالفة بمساحة ١٢١ مترا مربعا، بناحية بحري وقبلي محطة مياه أبوتيج ومنطقة قلعة البلح بمركز أبوتيج، بتأمين من قوات الشرطة وبوجود مسئولي مجلس مدينة مركز أبوتيج وباستخدام معدات الوزارة.

كما تم تنفيذ قراري إزالة لبناء مخالف بناحية نزلة عبد اللاه وشلش بمركز ديروط على مساحة ٤٣ مترا مربعا، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي إدارة الري، وتنفيذ ٦٨ قرار إزالة لمخالفات ردم بمساحة ١٧٦٠٠ متر مربع، بناحية جزيرة الوسطى القبلية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وفي محافظة قنا، تم تنفيذ ٣ قرارات إزالة لمخالفات ردم ناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا، بالإضافة لإزالة مخالفتين في المهد، وتنفيذ ٩ قرارات إزالة منها ٥ قرارات بناحية قرية الزوايدة بمركز نقادة و٤ قرارات بناحية جزيرة الطوابية بنجع حمادي، وتنفيذ ٤ قرارات إزالة ردم بناحية القناوية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ ١٥ قرار إزالة بمركز دار السلام، منها ١٠ قرارات ردم بمساحة ٢٠٥٠ مترا مربعا، و٥ قرارات لمبان مخالفة بمساحة ٦٨٥ مترا مربعا بمركز دار السلام، كما تم تنفيذ ٦ قرارات منها ٣ لمخالفات ردم بمساحة ١١٧٥ مترا مربعا، و٣ لمبان مخالفة بمساحة ٣٧٠ مترا مربعا بدائرة مركز المنشأة، وتنفيذ ٧ قرارات إزالة بمركز ساقلته بسوهاج منها ٥ لمخالفات ردم بمساحة ٣٠٠٠ متر مربع، وقراران لمبان مخالفة بمساحة ٢٠٠ متر مربع، وتنفيذ ١١ قرار إزالة بمركز دار السلام بسوهاج منها ٧ لمخالفات ردم بمساحة ٨٥٠ مترا مربعا و٤ لمبان مخالفة بمساحة ٦٠٥ أمتار مربعة.

وفي محافظة المنيا، تم تنفيذ ٥ قرارات إزالة لمخالفات ردم بناحية العوسي ونزلة عمرو والشيخ فضل والجندية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا بحجم ١٩٤٠ مترا مكعبا وقراري إزالة لمبان مخالفة بناحية الشيخ فضل وكفر الشيخ إبراهيم على مساحة ٧٦ مترا مربعا، وقراري إزالة لمبان مخالفة بمساحة ٧٠ مترا مربعا بناحية جزيرة طهنا الجبل مركز المنيا، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسي الوزارة.