فرنسا تخفّف قيود مكافحة "كوفيد"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت فرنسا عن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد إعتبارا من يوم غد الإثنين.

وإرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في العالم في الأسابيع الأخيرة، خصوصا بسبب إنتشار "أوميكرون" المتحور شديد العدوى الذي أثر على إحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة مرة أخرى.

وتجاوز عدد الإصابات المعروفة مائة مليون أمس السبت، في أوروبا، حيث تخشى الحكومات وضعا يفوق قدرات أنظمة الرعاية الصحية لكنها تريد تجنب فرض قيود عقابية.

وفي فرنسا فُرض على الأشخاص المطعّمين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس أن يخضعوا لعزل مدته سبعة أيام، ويمكن الخروج من هذا الحجر في اليوم الخامس إذا تبين في الفحوص أنهم تماثلوا للشفاء.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن التغيير في القواعد يفترض أن يسمح بتحقيق "توازن بين الفوائد والمخاطر هدفه ضمان السيطرة على الفيروس مع الحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية".

وتفيد أرقام رسمية جمعتها وكالة "فرانس برس"، بأن 17 من 52 بلدا أو أرضا في أوروبا تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في السابق لعدد الإصابات في أسبوع واحد.

وكل الدول التي شهدت أعلى معدلات إصابات لكل مائة ألف نسمة من السكان تقع في أوروبا أيضا، حيث سجلت الدنمارك أسوأ رقم بلغ 2045، لكن بعض الدراسات أثارت بعض الأمل بتأكيدها أن "أوميكرون" لا تسبب إصابات على درجة الخطورة نفسها الناجمة عن "دلتا" المتحور الآخر لفيروس كورونا.

وهذا ما تأخذه بعض الحكومات في الإعتبار في قراراتها لتخفيف القيود، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أوقات عصيبة مقبلة، موضحة أن "أوميكرون" قد يؤدي إلى "تسونامي من الحالات" بسبب قدرته الكبيرة على الإنتشار.

وكالات