مواجهات في القدس بعد “مسيرة استفزازية للمستوطنين” بالبلدة القديمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا، مساء أمس الأحد، البلدة القديمة في مدينة القدس حيث نظموا “مسيرة استفزازية” تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر صحفية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا سوق القطانين في البلدة القديمة بالقدس وأدوا “رقصات استفزازية” في الطرقات، بالتزامن مع انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية التي عرقلت وأعاقت حركة الأهالي، كما حلقت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي فوق منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.

من جهتها ذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان والعسكريين الإسرائيليين بعد تصدي الشبان لاستفزازات المستوطنين واقتحامهم للبلدة القديمة.