اخبار العالم

مقتل امرأة بإطلاق نار في مدينة بروكلين الأميركية

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الشرطة الأميركية

قالت شرطة نيويورك، إن امرأة قتلت برصاص مسلح في مدينة بروكلين ليل أمس.

وأوضحت الشرطة، بحسب صحيفة “نيويورك بوست”، أن امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وكلبها قتلا برصاص مسلح في بروكلين.

واستهدف المهاجم المرأة، بالقرب من تقاطع شارعي ديكالب وفرانكلين في بيدفورد-ستايفسانت في حوالي الساعة 9:45 مساء، بحسب للشرطة.

وقالت الشرطة إن المرأة نقلت إلى مستشفى بروكلين حيث تم الإعلان عن وفاتها.

ولم يتم تنفيذ أي اعتقالات في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا