زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان

02 يناير , 2022 كابول: ضرب زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر أفغانستان، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن “مركز الزلزال كان على بعد 32.7 كيلومتر شرق مدينة إشكاشم”. وأضافت: “مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 234 كيلومترا تحت سطح الأرض”. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. وسجل علماء الرصد الزلزلي في وقت سابق هزة أرضية بقوة 4.5 درجة قبالة سواحل إندونيسيا. وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان وباكستان وخصوصا محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

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