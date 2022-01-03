شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب تفشي أوميكرون.. الكويت تحث مواطنيها على مغادرة بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين إلى مغادرة بريطانيا والعودة إلى الكويت نظراً للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في المملكة المتحدة الذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.



ونقلت كالة الأنباء الكويتية "كونا" عن السفارة، في بيان أصدرته امس تشديدها على أهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامتهم، في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.