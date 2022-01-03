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مصر تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد أنه تم تسجيل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس ، فضلا عن 29 حالة وفاة.

 

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد إلى 387 ألفا و 159 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و 797 حالة وفاة.

 

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تعافي 436 شخصا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321 ألفا و 568 حالة.

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