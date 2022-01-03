شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد أنه تم تسجيل 801 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 29 حالة وفاة.



وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد إلى 387 ألفا و 159 إصابة، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و 797 حالة وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تعافي 436 شخصا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321 ألفا و 568 حالة.