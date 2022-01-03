بحلول فبراير.. فاوتشي يأمل في عودة أمريكا إلى الحياة الطبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الدكتور أنتوني فاوتشي يوم الأحد إنه إذا تم تطعيم المزيد من الأمريكيين وحصولهم على جرعات تعزيزية، فقد تعود الولايات المتحدة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بحلول فبراير أو مارس.



وتابع فاوتشي على قناة "إيه بي سي" نأمل أن يجري تطعيم عدد كاف من الأشخاص منوها إلى ان التطعيم سيساعد كثيرا، عندما يتراجع معدل الإصابة بمتحور أوميكرون إلى مستوى منخفض، في الحفاظ على مستوى منخفض "بما يكفي بحيث لا يعطل مجتمعنا واقتصادنا وطريقة حياتنا".

وقال "آمل أنه مع اقترابنا من فبراير ومارس وما بعدهما، أن نكون عند هذا المستوى من السيطرة"، مضيفًا أنه لا يتنبأ ولكنه يعرب عن أمله الشخصي.

وبلغت الجائحة مستويات جديدة صادمة، مدفوعة بالمتحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا. وتشهد الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوميا لأول مرة منذ بدء تفشي المرض قبل عامين.