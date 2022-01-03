شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوريا الجنوبية تسجل أول وفاة بالمتحور أوميكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بمتحور أوميكرون.



والجمعة، سجلت كوريا الجنوبية 7022 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 إصابات جديدة بالسلالة أوميكرون و53 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، في بيان، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 503 آلاف و606، فيما بلغ العدد الإجمالي لاصابات السلالة الجديدة 63، وبينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 4130.