كورونا في 24 ساعة| 29 حالة وفاة في مصر.. وحظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، خروج 436 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321568 حتى اليوم.

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

بعد إقراره في مصر.. حظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

أعراض متشابهة جداً.. هكذا تفرق بين الإنفلونزا وأوميكرون!

أستاذ علم الأحياء الدقيقة يكشف تفاصيل دواء جديد لعلاج كورونا

عائلات متضررة من كورونا تطالب الصين والصحة العالمية بتعويضات مالية

لجنة مكافحة كورونا: "احتمال كبير نشهد زيادة في الإصابات الأيام المقبلة"

هاني الناظر: تحورات كورونا هي بداية ضعف الفيروس

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لمغادرتها بسبب كورونا

مكافحة كورونا: متحورات الفيروس لا تمثل خطورة سوى في انتشارها

فرنسا: تقليص مهلة تلقي جرعة اللقاح المعززة إلى 4 أشهر

كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" في أنحاء العالم

السعودية: منحنى إصابات كورونا يتصاعد بشكل مخيف

احتجاج الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام على إجراءات الإغلاق

9 ملايين و450 ألفا إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

رد فعل نادر لكورونا.. حكاية طفل قضى ليلة رأس السنة في المستشفى بسبب "عين كوفيد"

متحور كورونا الجديد.. 3 أمور تأكد منها قبل خروجك من المنزل يوميا