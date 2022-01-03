​​هل ترتفع محاصيل الفاكهة والخضروات نتيجة سوء الأحوال الجوية؟ "الزراعة" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ معمل المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن محاصيل الخضر هي الأكثر تأثرًا بموجات التقلبات الجوية، موضحًا أنه من الممكن أن ترتفع الأسعار بعض الشيء نتيجة انتشار حشرات تتأثر بالأمطار وتؤثر على تلك المزروعات كالطماطم والخيار والبطاطس.

وقال أبو المعاطي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد، إن محاصيل الفاكهة هى الأكثر استفادة من الجو الممطر، حيث يكون التزهير مبكر والإنتاجية تكون أفضل، مشيرًا إلى أن محاصيل القمح والشعير والبقوليات تناسبها هذه الأجواء.

وحول مجابهة الآفات التي تهدد الخضر أكد أستاذ المناخ، ضرورة الرش الآمن بحمض الكبريتيك وإزاحة المياه بشكل دائم وعدم تركها متجمعة، لافتًا إلى أن الشتاء هذا العام من الواضح أنه سيكون متقلب ويحتاج إلى مزيد من التوعية.

وأشار أبو المعاطي، إلى أن المحاصيل التي تزرع في الصوب ستكون في حالة جيدة، بينما محاصيل الخضر المنزرعة في الأرض المفتوحة ستواجه الصقيع وانخفاض درجات الحرارة، مضيفًا أن هذا الأمر يكون مؤثر على نمو النبات ويضعف من الإنتاجية.