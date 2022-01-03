حدث ليلا| تحذير من مركز التنبؤ بالفيضان.. ورئيس الوزراء السوداني يعلن استقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - حدث ليلا| تنويه وتحذير من مركز التنبؤ بالفيضان.. ورئيس الوزراء السوداني يعلن الاستقالة من منصبه

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 436 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321568 حتى اليوم.

تنويه وتحذير.. التنبؤ بالفيضان يكشف خريطة الأمطار في 24 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

لمدة 6 أسابيع.. إجراء جديد من التموين بشأن البطاقات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد لبطاقة التموين لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع لحين ضبط منظومة وقاعدة بيانات التموين واستكمال بيانات أفراد البطاقات كإجراء من الوزراة لتنقية البطاقات ووصول الدعم إلى مستحقيه وحذف غير المستفدين.

الطقس غدا.. صقيع وضباب وأمطار على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين على مختلف المناطق.

التمويل العقاري| "الطرح قرب".. تفاصيل الحجز في شقق دار وسكن مصر وجنة

تستعد وزارة الإسكان طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط، وذلك في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

3 توجيهات مهمة من وزير النقل بعد تأخر حركة القطارات بسبب الأمطار

تفقد الفريق كامل الوزير - وزير النقل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلي والبحري بالمحطة والتقى بعدد من الركاب ودار حوار تأخيرات القطارات التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية.

محلب والنمنم ونصار.. مثقفون ووزراء في عزاء الدكتور جابر عصفور (صور وفيديو)

أقيم مساء اليوم الأحد، عزاء الدكتور جابر عصفور، في مسجد الحامدية الشاذلية، بحضور عدد من المثقفين والكتاب وقيادات وزارة الثقافة، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور جابر نصار، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة الأسبق.

بعد إقراره في مصر.. حظر تناول دواء كورونا الفموي لـ 3 حالات

أعلنت اللجنة العلمية لعلاج كورونا بوزارة الصحة، إضافة دواء فموي جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا إلى بروتوكول العلاج المصري.

الحكومة تكشف حقيقة غرق متحفين وتضرر الآثار جراء الأمطار

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن غرق متحفي شرم الشيخ والغردقة وتضرر القطع الأثرية بهما جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

رئيس الوزراء يتابع خطة زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

الطقس غدا.. صقيع وأمطار.. والصغرى في القاهرة 10 درجات

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

سيارة تطيح بشرطيين وأخرى برجال إسعاف في حادث مروع بالدائري الأوسطي

شهد الطريق الدائري الأوسطي جنوب الجيزة حادثا مروعا مساء الأحد.

رئيس الوزراء السوداني يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاستقالة من منصبه، في أعقاب الاحتجاجات الحالية.

قصف صاروخي يستهدف معسكر للقوات التركية في العراق

أفادت قناة السومرية نيوز العراقية، بتعرض محيط معسكر "زليكان" للقوات التركية في الموصل بمحافظة نينوى للاستهداف بصواريخ.

وسائل إعلام كويتية تبرز تصريحات للسيسي حول دعم استقرار الكويت

أبرزت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأحد، تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لأمن واستقرار دولة الكويت وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية نحو صون أمن الخليج.

التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية في صنعاء بعد انتهاء المهلة

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، الذي تقوده السعودية، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية في صنعاء وذلك بعد إنتهاء المهلة.

عائلات متضررة من كورونا تطالب الصين والصحة العالمية بتعويضات مالية

انضمت عائلات متضررة من جائحة فيروس كورونا لحملة أطلقها مكتب محاماة في الأرجنتين، تقضي بملاحقة الصين ومنظمة الصحة العالمية ومطالبتهما بتقديم تعويضات مالية لأسر الضحايا، لكن الأمل بكسب القضية التي قد تستغرق خمس سنوات على الأقل يبدو منعدما. كما أوضحت خبيرة في القانون الدولي بأن الأمم المتحدة تتعامل مع شكاوى واردة من الدول وليس من الأفراد.