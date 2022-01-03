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كوريا الجنوبية.. إصابات كورونا تتراجع إلى إقل من 4 آلاف لليوم الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

استمرت الإصابات الجديدة بفيروس (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة بهدف احتواء انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 3129 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 2993 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 642 ألفا و 207 حالات، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5730 حالة وفاة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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