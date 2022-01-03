اخبار العالم

حمدوك يعلن استقالته من رئاسة الحكومة السودانية

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تظاهرات السودان.. الردة مستحيلة والعسكر للثكنات

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين المشاركين في «مليونية الشهداء» في الخرطوم للمطالبة بحكم...

78ef0e6342.jpgالخرطوم: أ ف ب
1fa3758a8e.jpg29 جمادى الأولى 1443 هـ

مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب بآثار مهربة

قالت مسؤولة أممية إن الاستعدادات الجارية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار المصرية لتنظيم مؤتمر دولي في مصر خلال العام الجاري 2022...

icon-byline.pngالقاهرة : الوكالات
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1443 هـ

دول البلقان ترزح تحت وطأة هجرة أبنائها

تنبئ مشاهد متاجر مهجورة، وشوارع شبه مقفرة في بلدة «فالندوفو» بمقدونيا الشمالية بواقع الحياة فيها، بعد أن غادرها شبابها بأعداد...

icon-byline.pngأبها : الوكالات
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1443 هـ

اتفاقية سعودية مع الأمم المتحدة لإيواء النازحين في اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية مشتركة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتوفير...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1443 هـ

التحالف يطالب المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالبيضاء فورا

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فورا. وقال "على المدنيين إخلاء...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1443 هـ

طاجيكستان تعفي السعوديين من تأشيرات الدخول المسبقة

أصدرت حكومة طاجيكستان قراراً رسمياً ينص على إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرات الدخول إلى طاجيكستان، اعتباراً من 1 يناير 2022،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الأولى 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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