الكويت لموطنيها.. غادروا هذه الدول!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

وجهت السلطات الكويتية، دعوة لمواطنيها في دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، لمغادرة هذه البلاد، نظراً لانتشار إصابات كورونا فيها.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها مساء اليوم إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة، ويقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة، ومنها احتمال فرض الإغلاق العام، وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية في وقت سابق من اليوم الأحد، تسجيل رقم قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 162 ألفا و572 حالة، ارتفاعا من 160 ألفا و276 في اليوم السابق، بحسب صحيفة “جارديان”.

فيما سجلت فرنسا أمس السبت، 219 ألفا و126 إصابة جديدة بكورونا في اليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أكثر من 200 ألف إصابة.

وسجلت ألمانيا 12 ألفا و515 إصابة جديدة و 46 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على خلفية تفشي متحور أوميكرون.