شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس الوزراء السوداني «حمدوك» يعلن الاستقالة من منصبه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في السودان.
وأضاف أن هناك صراعات عدمية بين مكونات الانتقال في السودان، منوها أنني التقيت خلال الأيام الماضية بكافة المكونات في البلاد.
وأكد حمدوك في تصريحاته أنني حاولت تجنيب البلاد خطر الانزلاق نحو الكارثة.
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